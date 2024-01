Fulham de Marco Silva segue em frente na Taça, golão de Porro apura Tottenham

O treinador português deixou o compatriota João Palhinha no banco e deu oportunidade a jogadores com menos minutos, diante do lanterna-vermelha do segundo escalão inglês, hoje com o luso Cafú entre os titulares.



No Craven Cottage, o jamaicano Bobby De Cordova-Reid foi o autor do único tento da partida, aos 24 minutos.



Também em Londres, o primeiro tempo não teve golos, e foi um disparo do ‘meio da rua’ do espanhol Pedro Porro, antigo lateral do Sporting, aos 79 minutos, a revelar-se suficiente para os ‘spurs’ carimbarem a passagem à próxima fase.



No outro duelo de hoje, entre primodivisionários, o Brentford não conseguiu aproveitar a superioridade numérica diante do Wolverhampton, que hoje teve de início os lusos José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo, com Pedro Neto a entrar na segunda parte.



A expulsão do brasileiro João Gomes, logo à passagem do minuto nove, deixou os ‘wolves’ em apuros, com o francês Maupay a desfazer o ‘nulo’ para os anfitriões, aos 41, uma vantagem que durou até aos 64, quando Thomas Doyle, servido por Neto, restabeleceu a igualdade, forçando novo encontro.