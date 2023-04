Fulham de Marco Silva vence e deixa Leeds perto da zona de descida

Em Craven Cottage, a equipa londrina, que continua sem o seu melhor marcador, o avançado sérvio Mitrovic (11 golos), castigado com oito jogos por empurrar um árbitro em jogo da Taça, esteve quase sempre por cima do jogo.



Com maior posse e oportunidades, os golos chegaram apenas na segunda parte, primeiro por Harry Wilson, num remate ‘fulminante’, aos 58 minutos, e depois por Andreas Pereira, aos 72 minutos.



O Leeds United, que soma o terceiro jogo consecutivo a perder, ainda reduziu, num lance em que a bola desviou no médio luso João Palhinha, aos 80 minutos.



A vitória deixa o Fulham em nono lugar, com 45 pontos em 31 jogos disputados, enquanto o Leeds está perigosamente perto da zona de descida, em 16.º, com 29 pontos em 32 jogos, apenas dois pontos acima de Nottingham (18.º, 31 jogos) e Everton (17.º, 31 jogos).



A 32.ª jornada da Liga inglesa teve início na sexta-feira, com o surpreendente empate a 3-3 entre o líder Arsenal, que esteve a perder em casa por 3-1, e o Southampton, 20.º e último classificado.



Os ‘gunners’ têm mais cinco pontos do que o campeão Manchester City, que tem menos dois jogos disputados e que na quarta-feira recebe o emblema londrino.