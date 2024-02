Fulham, de Marco Silva, vence em Old Trafford com golo aos 90+7 minutos

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, venceu hoje por 2-1 no terreno do Manchester United, em jogo da 26.ª jornada da Liga inglesa de futebol decidido com um golo de Alex Iwobi em tempo de compensação.

Um golo do nigeriano, aos 90+7 minutos, garantiu o triunfo da equipa de Marco Silva, pouco depois de Harry Maguire ter empatado a partida, aos 89, para a equipa da casa, que esteve a perder desde os 65, na sequência de um tento de Calvin Bassey.



O Fulham, atual 12.º classificado, pôs fim a uma série de quatro vitórias consecutivas do Manchester United, que se mantém na sexta posição, com 44 pontos.



Os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos ‘red devils’, enquanto João Palhinha desfalcou os ‘cottagers’, devido a suspensão.



O Nottingham Forest, orientado por Nuno Espírito Santo, foi derrotado por 4-2 na visita ao Aston Villa, num jogo em que chegou ao intervalo a perder por 3-1.



O Aston Villa segue no quarto lugar, a três pontos do Arsenal, que é terceiro, e que ainda hoje recebe o Newcastle, enquanto a formação orientada pelo técnico português é 16.ª classificada.



Ollie Watkins, Douglas Luiz (por duas vezes) e Leon Bailey assinaram os tentos dos ‘villans’, sendo que, pelo meio, Moussa Niakhate e Morgan Gibbs-White reduziram para o Forest.



O Brighton, sétimo classificado, não aproveitou em pleno o deslize do Manchester United e empatou em casa a um golo com o Everton, num jogo em que o português Beto substituiu Calvert-Lewin, aos 68 minutos, na equipa de Liverpool.



O Crystal Palace venceu em casa o Burnley, penúltimo da tabela, por 3-0, bastando-lhe somente nove minutos para construir o resultado: Richards (68), Ayew (72) e Mateta (77).