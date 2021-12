Fulham, de Marco Silva, volta a perder 11 jogos depois

O francês Ndiaye, aos três minutos, marcou o único golo do encontro, no estádio Craven Cottage, que ofereceu o quarto triunfo seguido à formação de Sheffield.



Já os londrinos, que seguiam numa série de 11 jogos sem derrotas, com sete vitórias e quatro empates nos últimos quatro jogos, permanecem no topo da classificação do Championship, com 45 pontos, mais dois do que o Bournemouth.