Fulham de Marco Silva volta aos triunfos e agrava crise do candidato Arsenal

Depois de três derrotas consecutivas, na qual não marcou qualquer golo, a formação do técnico português e de Palhinha, que voltou a exibir-se em alto nível, vergou o candidato ao título que poderá ficar a cinco pontos do primeiro lugar, caso na segunda-feira o Liverpool ganhe em casa ao Newcastle.



Os ‘gunners’ adiantaram-se no marcador cedo, logo aos cinco minutos, com Bukayo Saka a ser feliz com um ressalto que caiu a seus pés, sem problemas para fazer o 1-0.



O empate aconteceu na sequência de um roubo de bola, com Palhinha a lançar Tom Cairney na esquerda, que depois cruzou para o segundo poste onde surgiu o ex-benfiquista Raul Jiménez a igualar (1-1).



A reviravolta surgiu aos 59 minutos, na sequência de um canto em que Palhinha cabeceou para vários ressaltos, sobrando a bola para o jamaicano Cordova-Reid atirar a contar.



Com Cedric no banco e Fábio vieira lesionado, o Arsenal não foi suficientemente acutilante para resgatar algum ponto – Andreas Pereira, de livre, aos 87, acertou na trave no que poderia ter sido o terceiro -, acabando por reforçar a má fase no campeonato, já que venceu apenas um dos últimos cinco jogos, conquistando somente quatro pontos nos 15 que estiveram em disputa.



Com um jogo por disputar, o Liverpool lidera com os mesmos 42 pontos que o Aston Villa, enquanto o Arsenal é quarto com os idênticos 40 do Manchester City, com o ‘top 5’ a ser fechado pelo Tottenham, com 39.



O Fulham subiu a 13.º, com 24 pontos, nove acima da linha de água, a um do Bournemouth, que hoje viu terminado o seu melhor período de sempre na Premier League.



A formação de Andoni Iraola vinha de conquistar 19 pontos em 21 possíveis – em sete desafios, cedeu apenas um empate -, porém hoje foi derrotado por 3-1 em casa do Tottenham.



Aos 09 minutos, Pape Matar Sarr aproveitou um erro adversário para inaugurar o marcador, aos 71 o sul-coreano Son Heung-Min isolou-se pela esquerda e ampliou, antes de Richarlison fazer o terceiro aos 80.



O resultado não traduz a réplica do Bournemouth que discutiu sempre o jogo ainda reduziu, aos 84, por Alex Scott.