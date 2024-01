Fulham permite reviravolta do Liverpool na Taça da Liga

O Fulham, de Marco Silva, permitiu hoje a reviravolta ao Liverpool (2-1), em Anfield Road, no encontro da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa em futebol.

O brasileiro Willian colocou os ‘cottagers’ na frente do marcador, aos 19 minutos, uma vantagem que durou até aos 68, altura em que Curtis Jones restabeleceu o empate, abrindo caminho para, logo de seguida, o neerlandês Gakpo (71) operar a reviravolta, com o suplente utilizado Darwin Nuñez, ex-Benfica, a ser decisivo nos dois golos, já que foi o autor das assistências.



Os portugueses Diogo Jota e João Palhinha constaram entre os titulares de Liverpool e Fulham, respetivamente.



Em 24 de janeiro, disputa-se a partida da segunda mão, no Estádio Craven Cottage, em Londres.



Na outra meia-final, o secundário Middlesbrough está em vantagem na eliminatória, depois de ter vencido em casa o Chelsea (1-0), na terça-feira.