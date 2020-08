Fulham regressa à Premier League com ajuda de Cavaleiro

Foi preciso recorrer a mais 30 minutos de jogo, após um nulo no fim do tempo regulamentar, para resolver a final em Wembley, que caiu para o lado dos "cottagers", do extremo português Ivan Cavaleiro, que entrou em campo aos 105+1 minutos.Depois de ter afastado o Cardiff na ronda anterior dos "play-offs", os tentos que confirmaram o passaporte para o regresso à elite do futebol britânico foram marcados pelo defesa Joe Bryan, aos 105 e 117 minutos.Primeiro, o lateral esquerdo inglês viu o guarda-redes adversário sair demasiado de entre os postes à espera do cruzamento, permitindo um remate colocado de livre direto. Depois, com Ivan Cavaleiro na jogada, combinou bem com o sérvio Mitrovic para, dentro de área, bater novamente Raya.No período de descontos da segunda parte do prolongamento, aos 120+4 minutos, o defesa dinamarquês Henrik Dalsgaard ainda reduziu, de cabeça, para o Brentford.

A equipa de Scott Parker, que tinha sido relegada para o Championship em 2018/19, acompanha o campeão Leeds United e o segundo classificado West Bromwich na subida à Premier League.