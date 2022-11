Fundo da UEFA permite distribuir mais de 236 mil euros por clubes femininos

Cada clube da Liga feminina vai receber 15.789 euros, exceto o campeão Benfica, cuja participação na 'Champions' permitiu a angariação deste valor.



"Desta forma, cada clube do escalão maior do futebol feminino português que não participou na competição europeia receberá a verba de 15.789 euros", refere a FPF.



As verbas, distribuídas pela FPF, terão de ser aplicadas "na formação e em infraestruturas e exclusivamente no futebol feminino", pode ler-se em comunicado daquela instituição.