Futebol regressa no Turquemenistão, mas com pouco adeptos

De acordo com a agência de notícias France-Presse, no clássico da capital Asgabate e no jogo 'grande' do futebol local, entre o FK Altyn Asyr, atual campeão, e o Köpetdag, líder do campeonato, apenas 300 pessoas estiveram nas bancadas, num estádio com uma lotação de 20 mil lugares. O duelo terminou com um empate (1-1).



O campeonato foi interrompido em 24 de março, quando estavam decorridas três jornadas, por decisão da federação local, depois de ter ouvido o Ministério da Saúde do país e Organização Mundial de Saúde.



O Turquemenistão, que não tem qualquer registo de infeção pelo novo coronavírus, junta-se, assim, a Bielorrússia, Tajiquistão, Nicarágua, Burundi e Taiwan, os únicos países no mundo cujos campeonatos continuaram a decorrer.



A Liga do Turquemenistão, que é disputada por oito equipas, é liderada pelo Kopetdag Asgabat, com mais um ponto e um jogo do que o Ahal, segundo colocado.



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, no centro da China.