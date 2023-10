Futebolista belga Eden Hazard `pendura as chuteiras` aos 32 anos

“Devemos ouvir-nos e parar no momento certo. Depois de 16 anos e mais de 700 jogos disputados, decidi terminar a minha carreira de futebolista profissional. Pude cumprir os meus sonhos, jogar e ter alegrias em vários relvados”, escreveu o belga na rede social Instagram.



Eden Hazard iniciou a carreira nos infantis do AFC Tubize, da Bélgica, emblema do qual saiu para a formação do Lille, o seu primeiro clube enquanto sénior, com apenas 16 anos, e no qual esteve durante cinco temporadas.



Depois disso, Hazard brilhou no Chelsea, entre 2012 e 2019, conquistando duas Ligas inglesas, antes de rumar ao Real Madrid, clube em que esteve até à última época, sem o mesmo impacto que teve em Inglaterra, mas com a conquista da Liga dos Campeões.



“Quero agradecer aos clubes pelos quais joguei: Lille, Chelsea e Real Madrid, e à Federação Belga pela minha seleção”, acrescentou o futebolista, sem esquecer a família e os adeptos, pelo apoio que recebeu.



Hazard disse também ser agora o momento de se dedicar aos mais próximos e ter novas experiências.