Futebolista do Brighton detido por suspeita de abusos sexuais

“Um homem de 40 anos e outro de 20, ambos de Brighton, foram detidos por suspeita de abuso sexual e ficarão, por agora, detidos”, refere a polícia em comunicado, explicando que a vítima, que apresentou queixa, está a receber apoio especializado.



O clube, atual sexto classificado da Premier League, não divulgou a identidade do jogador, mas o jornal The Sun publicou fotos da detenção.



“O Brighton sabe que um dos seus jogadores está a colaborar com a polícia na sua investigação. O assunto é da esfera legal e o clube não fará mais comentários”, refere um comunicado do clube.