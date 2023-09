Futebolista do Panamá Gilberto Hernández morto a tiro

O defesa do Atletíco Independiente, de 26 anos, duas vezes internacional pelo Panamá, foi atingido por tiros disparados de uma viatura que visavam o grupo no qual estava o jogador, tendo outras pessoas ficado feridas.



As autoridades revelaram ter “detido um indivíduo” suspeito de estar envolvido neste homicídio, segundo avançou o subcomissário Hermogenes Argüelles, responsável pela polícia local, sem adiantar mais pormenores.



“O Club Atlético Independiente Panamá lamenta a morte do nosso jogador. Estamos unidos na dor dos filhos, da família e dos amigos. Voa alto, líder e bicampeão", escreveu o clube panamense nas redes sociais.