Futebolista Gil Dias agraciado com medalha de mérito desportivo da Câmara de Ílhavo

02 Abr, 2018

O atleta não esteve presente na cerimónia, tendo sido representado pela sua mãe.



“O percurso desportivo nacional e internacional de Gil Dias, levando o nome do município de Ílhavo além-fronteiras, sendo uma referência e um exemplo para os jovens, contribuindo igualmente para a dinamização do desporto local e dos hábitos desportivos”, referiu o presidente do município, Fernando Caçoilo.



Gil Dias, de 21 anos, começou a sua formação no Gafanha, tendo tido uma curta passagem pelo Sporting, antes de atuar pela Sanjoanense e nas camadas jovens do Sporting de Braga.



Depois de meia época ao serviço da formação secundária dos bracarenses, assinou pelo Mónaco, no qual nunca se impôs, tendo jogado por empréstimo no Varzim e Rio Ave.



Na presente época foi cedido à Fiorentina por duas temporadas, juntando-se em Florença ao compatriota Bruno Gaspar, contratado ao Vitória de Guimarães.



O futebolista natural da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, é ainda conhecido pela sua característica altruísta, e em dezembro



surpreendeu os utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo com um gesto solidário, oferecendo todas as prendas de Natal.



Gil Dias terá pedido para manter o anonimato, mas os responsáveis pela instituição insistiram em contar a história na rede social Facebook, manifestando que ficaram muito felizes e emocionados com este gesto do jogador.



Além de Gil Dias, a Câmara de Ílhavo distinguiu ainda o Reitor da Universidade de Aveiro (medalha de ouro do município), a empresa Prio Energy (medalha de mérito empresarial prateada), Zita Costa (medalha de mérito cultural) e João Pata (medalha de dedicação em vermeil pela carreira enquanto pedreiro da autarquia).