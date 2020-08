Futebolista internacional portuguesa Cláudia Neto assina pela Fiorentina

“A médio já integrou o plantel de Cincotta [treinador da Fiorentina, António Cincotta] e jogará na formação ‘viola’ até 2022. Bem-vinda Cláudia”, indica o clube italiano.



Também Cláudia Neto revelou o seu futuro na rede social Instagram, indicando que a Fiorentina será a sua “nova casa” e está muito contente por parte dessa “família”.



A internacional lusa, de 32 anos, ‘capitã’ da seleção, tinha-se despedido em julho do Wolfsburgo, depois de três temporadas no clube alemão, com a conquista de três edições da ‘Bundesliga’ e outras tantas da Taça da Alemanha.



Cláudia, considerada uma das melhores jogadoras portuguesas da atualidade e já nomeada para a melhor equipa do mundo pela FIFpro, em 2017, e para as 100 melhores do ano de 2018, pelo The Guardian, tem feito quase toda a carreira no estrangeiro.



Em Portugal, a médio representou apenas o União de Lagos (futsal), e aos 18 anos, em 2008/09, rumou ao Prainsa Zaragoza, já em futebol, no qual esteve cinco épocas, antes de jogar nas suecas do Linkoping (2014/17) e no Wolfsburgo (2017/2020).