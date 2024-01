Futebolista israelita acusado de incitamento ao ódio

", anunciou o ministro da Justiça turco, Yilmaz Tunç, na rede social X (antigo Twitter).





Posteriormente o jogador israelita do clube de futebol Antalyaspor, do sul da Turquia, que tinha sido detido no domingo por incitação pública ao ódio foi libertado, segundo a agência noticiosa DHA-Sports.







No sábado, após marcar um golo no empate do Antalyaspor frente ao Trabzonspor, o internacional israelita mostrou a inscrição "100 dias 7/10" numa das proteções do seu pulso, em referência aos 100 dias após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, a que se seguiu uma intervenção militar dos israelitas na Faixa de Gaza, enclave controlado pelo Hamas desde 2007.



"Nós vamos continuar a apoiar os palestinianos oprimidos", referiu o ministro turco, que denunciou um genocídio em curso em Gaza.



Vários órgãos de comunicação social, entre os quais a agência de notícias oficial Anadolu, noticiaram que o futebolista israelita foi detido durante a noite de hoje.



O Antalyaspor também já tinha anunciado que tinha afastado Sagiv Jehezkel da equipa, acusando-o de ter "agido contra os valores" do país.