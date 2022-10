Futebolista Mason Greenwood acusado de tentativa de violação e agressão

Greenwood, de 21 anos, deverá apresentar-se em tribunal na segunda-feira, enfrentando três acusações de uma mesma vítima.



Os serviços da Procuradoria da coroa britânica autorizaram a polícia da Grande Manchester a acusar Greenwood, indicou Janet Potter, procuradora principal para a região do noroeste de Inglaterra.



"Procuradores dos serviços da coroa na região noroeste, especializados em casos de violação, autorizaram as acusações, depois de uma análise das provas recebidas pela polícia de Manchester", indicou Janet Potter.



O futebolista do Manchester United, que foi suspenso pelo clube, foi detido pela primeira vez em janeiro, depois das acusações da ex-namorada, em que esta divulgou 'online' fotografias e vídeos das alegadas agressões.



Já hoje de manhã, o jogador tinha sido novamente detido, por alegadamente violar as condições da sua fiança.