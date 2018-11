Futebolista Mónica Mendes quer vencer particular frente aos Estados Unidos

Lusa Comentários 07 Nov, 2018, 15:21 | Futebol Internacional

“Eu, como jogadora, entro sempre para ganhar. Sabemos e somos humildes o suficiente para perceber que os Estados Unidos têm um nível um pouco acima do nosso”, salientou Mónica Mendes, à comunicação social, justificando: “São jogadoras que estão habituadas a jogar em Mundiais, em Jogos Olímpicos e num patamar ainda mais alto que aquele que estamos habituadas”.



A seleção liderada por Francisco Neto cumpre um estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, com vista a outros dois particulares, diante do País de Gales, no sábado, em Rio Maior, e na terça-feira, na Cova da Piedade.



Para a central do AC Milan, a partida frente à atual campeã do mundo e líder do ‘ranking’ FIFA “é o maior desafio que alguma vez já teve ao serviço de Portugal”, recordando que a equipa das ‘quinas’ “já fez coisas incríveis” diante de grandes seleções.



De forma mais detalhada analisou as diferenças entre Portugal e Estados Unidos, defendendo que são mais inteligentes do que as adversárias e podem surpreender quando têm posse de bola.



“Consegui perceber que o físico é a maior arma. Ultimamente, têm mudado e são mais técnicas e táticas. Nós somos jogadoras muito inteligentes, gostamos de jogar com a bola nos pés e de tratar bem a bola. Se conseguirmos fazer isso, de certeza, que conseguimos uma boa prestação contra os Estados Unidos”, argumentou.



Mónica Mendes transferiu-se para o AC Milan no início da temporada, proveniente do Brescia, uma mudança que considera acertada, mas que trouxe mais exigência.



"Gosto muito do futebol italiano. Penso que tenho evoluído bem e temos uma equipa forte e competitiva. É um enorme privilégio e honra representar uma das equipas mais conceituadas a nível mundial. Estando lá com todas aquelas jogadoras tenho a noção de que todos os jogos são para ganhar”, contou.



A 23 convocadas de Francisco Neto defrontam os Estados Unidos, na quinta-feira, pelas 18:06, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Seguem-se os embates com País de Gales, 29.º do ‘ranking’ da FIFA, no sábado, pelas 18:00, e na terça-feira, às 15:00.