Futebolista portuguesa Diana Silva é reforço do Aston Villa

“Estou muito entusiasmada com a Diana. É uma jovem avançada, forte, com muita técnica e que gosta de partir no um contra um”, considerou Gemma Davies, treinadora da equipa do Aston Villa, recém-promovida à liga principal.



A responsável técnica acrescentou que estava a seguir a avançada ainda antes da suspensão das competições, devido à pandemia de covid-19, e que o clube está muito satisfeito com a contratação da internacional portuguesa.



Diana Silva, de 25 anos, chegou ao Sporting em 2016/17, no ano de estreia do clube no futebol feminino, após uma época no Clube de Albergaria e sete no Atlético Ouriense, clube em que se formou.