Futebolista Raquel Infante assina por uma época com espanholas do EDF Logroño

A contratação foi comunicada hoje pelo sétimo classificado no campeonato feminino espanhol, lembrando que a central, de 29 anos, é internacional pela seleção, com 21 jogos disputados, e tem “larga experiência”, com passagem por vários clubes.



Este é um regresso a Espanha para Raquel Infante, que jogou em 2016/17 no Levante, e, anteriormente, no EU Estartit e no Llanos Olivenza, mas também nas francesas do Rodez, nas italianas do Riveira e Zaccaria e nas finlandesas do Aland United.



No Benfica, Raquel Infante conquistou a Taça de Portugal na época passada e a supertaça no início de 2019/20, ainda antes das competições terem sido suspensas e depois canceladas, devido à pandemia de covid-19.