Futebolista turco crítico de Erdogan alvo de disparos na Alemanha

A porta-voz da procuradoria de Aachen (Bavaria, sudeste), Katja Schlenkermann-Pitts, disse que vários tiros foram disparados contra o carro de Deniz Naki na autoestrada A4, no domingo à noite, mas que ninguém ficou ferido.



Os tiros foram disparados de um veículo preto. Uma bala atingiu a janela do condutor e outra um pneu.



Os investigadores estão "naturalmente a explorar todas as possibilidades".



Naki, 28 anos, joga no Amed SK, um clube da região curda do sudeste da Turquia, e estava na Alemanha de visita a familiares.



Ao jornal Die Zeit, o futebolista disse pensar que foi alvo de um ataque devido às suas posições políticas.



No ano passado, o jogador foi condenado na Turquia a uma pena suspensa por "propaganda terrorista" a favor do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).



Segundo a imprensa, a condenação deveu-se a comentários que escreveu nas redes sociais criticando as operações da polícia turca contra o PKK.