Futebolistas argentinas deixam seleção por falta de condições

As três jogadoras abandonaram a concentração, que decorria com vista aos jogos particulares com a Costa Rica (na sexta-feira e em 3 de junho) e justificaram a decisão através de comunicados nas redes sociais.



“Chegámos a um ponto em que estamos cansadas de injustiças, de não nos ser dado valor, de não sermos ouvidas e, pior, de sermos humilhadas. Precisamos de melhorar na seleção feminina, não estou a falar de finanças. Falo de treinos, de termos almoço, pequeno-almoço”, justificou Julieta Cruz.



Também Lorena Benítez lamentou as condições e explicou que entre sessões de treino apenas receberam uma sanduíche com queijo e fiambre e uma banana, o que é absolutamente inadequado para atletas de alto rendimento.



Como justificação da federação receberam a indicação de que “não há dinheiro”, depois de também as informarem que não teriam direito a qualquer pagamento devido ao facto de os jogos se realizarem em Buenos Aires.



A jogadora acrescentou que a AFA pediu às famílias o valor dos bilhetes para assistirem aos jogos.



A decisão das três futebolistas teve, pouco depois, o apoio de Estefanía Banini, futebolista do Atlético de Madrid, considerada a melhor jogadora argentina de sempre e que no último ano abdicou da seleção.



“Uma questão de tempo. Obrigada por terem a coragem de falar disto”, referiu Banini.