Futebolistas espanhóis acusados de manipular resultados

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Mai, 2019, 09:20 / atualizado em 28 Mai, 2019, 09:20 | Futebol Internacional

As autoridades acusam os jogadores de formar uma organização criminosa para obter benefícios nas apostas desportivas.



Os futebolistas foram detidos esta terça-feira, ente eles o ex-jogador do Real Madrid, Raúl Bravo, por integrarem uma rede de apostas ilegais e dessa forma obter benefícios económicos.



Bravo é supostamente o cabecilha da organização. Borja Fernández, do Valladolid, Carlos Aranda, ex-jogador de várias equipas da I Liga, Samuel Saiz Alonso, do Getafe, e Íñigo López Montaña, do Corunha e do Huesca também foram detidos.



Nesta ação foram aidna detidos Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, e Juan Carlos Galindo Lanuza, chefe da equipa médica do mesmo clube.



Todos os detidos são acusados de pertencerem a uma organização criminosa corrupção e branqueamento de capitais.



A operação decorre desde as primeiras horas da manhã.