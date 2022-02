Futebolistas norte-americanas acusam Federação de inércia

”, criticam as estrelas da seleção bicampeã mundial.A carta, assinada por várias jogadoras, é dirigida à atual presidente da USFF, a ex-futebolista Cindi Parlow Cone, e ao vice-presidente Carlos Cordeiro, quando ambos concorrem a um novo mandato à frente do organismo.”, acrescentam as futebolistas.A carta surge depois de novas revelações vindas a público pelo Washington Post, de que existem denúncias junto da federação de abusos sexuais e psicológicos, e que as acusações contra Rory Dames datam de 1998, ainda nas juvenis.Mais tarde, o treinador chegou ao escalão das seniores, dirigindo a equipa Chicago Red Stars entre 2011 e 2021, equipa que a internacional Christen Press chegou a representar, tendo também ela, em 2018, denunciado comportamentos inapropriados.”, acrescentam as internacionais norte-americanas.Numa reação à notícia, a advogada de Dames assinalou que este granjeou “”.Este escândalo em relação à conduta de Rory Dames segue-se a acusações de duas antigas jogadoras do Portland Thorns, Sinead Farrelly e Mana Shim, que também acusam o antigo treinador Paul Riley de “agressões sexuais”.

Também neste caso, a USFF comunicou ter aberto uma investigação, que ainda está em curso.