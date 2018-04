Futre acredita que Sporting conseguirá equilíbrio e trazer decisão para Lisboa

Lusa Comentários 04 Abr, 2018, 16:25 | Futebol Internacional

De coração dividido, o ex-avançado de 'colchoneros' e 'leões' lamenta que o desafio de quinta-feira não seja a final "desejada" da segunda prova de clubes mais importante da Europa e revela ainda que irá assistir pela primeira vez a um encontro na nova casa dos espanhóis, precisamente diante do Sporting.



"Vejo uma eliminatória equilibrada. Acho que vai ser um jogo muito tático, em que as duas equipas vão tentar não sofrer golos. A eliminatória será decidida aqui em Lisboa", começou por afirmar, em entrevista à agência Lusa.



Em Portugal, a equipa de Jorge Jesus tem o Sporting de Braga apenas a um ponto do terceiro lugar que ocupa, face à derrota (1-0) na última jornada, e perdeu ainda mais terreno para o agora líder do campeonato, o Benfica, que tem mais seis.



Contudo, para Futre voltou a "acender-se a luz que se tinha apagado", também devido ao desaire (2-0) de FC Porto diante do Belenenses e, como tal, acredita que o Sporting esteja "recuperado" para encarar uma "competição totalmente diferente".



Em Espanha, os 'colchoneros' vivem situação idêntica na liga, em que o Barcelona tem uma 'almofada' pontual muito confortável. Ainda assim, o antigo internacional português por 41 vezes não tem dúvidas de que o Atlético "vai apostar tudo na Liga Europa", embora não imagine que os espanhóis "façam um jogo perfeito e resolvam a eliminatória em Madrid".



Paulo Futre abordou ainda o duelo de bancos entre os dois técnicos Diego Simeone e Jorge Jesus, voltando a insistir que será um encontro com poucos golos.



"Estamos a falar de dois grandíssimos maestros e taticamente são incríveis. Penso que haverão poucas ocasiões de golo e vai ser uma maravilha para os amantes da tática, porque estamos perante dois técnicos bons na tática defensiva, que dão pouco espaço", explicou.



A nível pessoal, Futre falou em mesmo em "tristeza" por saber que uma das suas equipas do coração vai ficar pelo caminho.



"Eu sei que vou estar triste porque um vai ficar fora. Esperava que fosse esta a final, são dois clubes que me marcaram e não podia ter o coração mais dividido. Não vou conseguir desfrutar a 100% da vitória, é difícil", revelou.



Já sobre as individualidades que podem fazer a diferença no jogo do Atlético, Futre não quis alongar-se, mas enumerou os jogadores que o Sporting deve ter especial atenção.



"O Jesus sabe melhor que eu. Ele sabe muito bem os pontos fortes e as debilidades. O Saúl ou o Koke podem marcar a qualquer momento, o Griezmann é um jogador incrível e um dos melhores avançados do Mundo. Depois também há Diego Costa que é o pesadelo para qualquer defesa", argumentou.



Por fim, a nova casa do Atlético, o Wanda Metropolitano, é um estádio que Paulo Futre nunca pisou por ainda estar muito ligado ao antigo Vicente Calderón.



"Já tive oportunidade de ir, mas não fui porque tenho o Calderón na minha mente. Pensei que ia estar nostálgico durante o jogo e, portanto, a minha primeira vez vai ser esta. No Calderón conhecia os ruídos como a palma da minha mão e conseguia perceber o que acontecia dentro do campo mesmo estando fora", concluiu.



Na quinta-feira, o Atlético de Madrid recebe o Sporting, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pelas 20:05, num encontro referente à primeira mão dos quatros de final da Liga Europa, que será dirigido pelo russo Sergei Karasev.



A segunda mão está agendada para 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.