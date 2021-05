Futuro do futebol europeu debatido em convenção promovida pela UEFA

A UEFA anunciou quatro grandes objetivos, a começar pela necessidade de assegurar a sustentabilidade do futebol europeu e o fortalecimento da competitividade, distribuição solidária de recursos e o desenvolvimento dos atletas.



O estabelecimento de medidas que garantam uma boa governança, tanto a nível nacional como internacional, também fazem parte das principais preocupações, tal como desenvolver e elevar, a todos os níveis, o estatuto do futebol feminino.



Para o efeito, o organismo anunciou um processo de consulta sem precedentes, que vai envolver federações, ligas, clubes, futebolistas, treinadores, adeptos e agentes para que, juntos, possam contribuir para o fortalecimento da modalidade a médio e longo prazo, “em benefício de todos”.



A UEFA está empenhada em “oferecer soluções a longo prazo que salvaguardem o modelo desportivo europeu aberto, baseado em valores e solidariedade", ressalvando que este processo de consulta às partes interessadas “irá garantir que a vontade e determinação coletiva da Europa terão um impacto direto no futuro do futebol e na sua gestão".