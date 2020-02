Gabriel Jesus dá triunfo sofrido ao Manchester City em casa do Leicester

A poucos dias de visitar o Real Madrid na Liga dos Campeões, competição de que foi excluída nas duas próximas épocas por violar as regras do 'fair play' financeiro, a equipa de Pep Guardiola venceu com serviços mínimos.



A época não tem sido fácil para os campeões ingleses, muito longe do líder Liverpool e com a anunciada exclusão da Europa, pendente de futuros apelos, nomeadamente em sede do Tribunal Arbitral do Desporto.



No campeonato inglês, as contas encaminham-se para um título do Liverpool, 30 anos depois (1989/90), cenário que poderá acontecer em março e que o Manchester City não parece que poderá fazer mais do que adiar, face à enorme diferença pontual.



A vitória de hoje em Leicester, com Bernardo Silva a titular e garantida com o golo de Gabriel Jesus, aos 80, já depois de Kun Aguero falhar uma grande penalidade (62), deixou a equipa com 57 pontos, mais sete do que os ‘foxes’, terceiros.



O Liverpool, que recebe na segunda-feira o West Ham, tem 76 pontos, e pode, em caso de triunfo, voltar a colocar a diferença em 22 pontos.



A 27.ª jornada abriu com a vitória do Chelsea em Stamford Bridge frente ao Tottenham (2-1), com José Mourinho a ver os ‘spurs’, sem Son, a perderem o segundo jogo consecutivo, desde a lesão que afastará o sul-coreano até final da época.



O jogo ficou marcado também pelo lamento do setor de arbitragem da ‘Premier League’, ao reconhecer pouco depois de terminar o encontro que houve um erro no videoárbitro, ao não alertar para uma ação que daria a expulsão a Lo Celso, do Tottenham.



“Penso que o Michael [Oliver] não viu, porque o corpo do Azpilicueta esconde a bola. A este ponto vai ao VAR. (…) O Dave [Coote] é humano, cometeu um erro. Devia ter recomendado ao árbitro que visse”, explicou Dermot Gallagher, antigo árbitro e atualmente no acompanhamento da arbitragem na competição.



O triunfo consolidou a quarta posição, a última de acesso à Liga dos Campeões, do Chelsea, com 44 pontos, mais quatro do que o Tottenham (quinto) e Sheffield United (sexto), que hoje empatou na receção ao Brighton.



Ao quinto lugar pode ainda subir o Manchester United, caso a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot vença no domingo na receção ao Watford (19.º e penúltimo classificado).



Em outros jogos, o Burnley subiu provisoriamente ao sétimo lugar, à espera do jogo de domingo do Wolverhampton, e depois de ter vencido em casa o Bournemouth, por 3-0, enquanto o Southampton bateu o Aston Villa, por 2-0.



Entre equipas que um pouco abaixo do meio da tabela, o Crystal Palace venceu por 1-0 e trocou de lugar com o Newcastle, com as equipas a ocuparem o 13.º e 14.º lugares, respetivamente.