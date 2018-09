Galatasaray, adversário do FC Porto na `Champions`, vence e sobe à liderança

Lusa Comentários 28 Set, 2018, 21:03 | Futebol Internacional

O golo que decidiu o jogo foi marcado pelo central brasileiro Maicon, ex-FC Porto, aos 74 minutos, ao desviar de cabeça uma bola cobrada de um pontapé de canto, fazendo-a entrar por uma nesga junto ao primeiro poste, mas não se esperavam tantas dificuldades perante o último classificado do campeonato.



Com este triunfo, o Galatasaray subiu provisoriamente à liderança do campeonato, com 15 pontos, mais dois do que o Basaksehir, com 13, o qual, todavia, tem menos um jogo, que completará na segunda-feira, na receção ao Yeni Malatyaspor, sexto classificado, podendo recuperar o primeiro lugar em caso de triunfo. O Erzurum continua lanterna-vermelha, com dois pontos.



O Galatasaray integra o grupo D da Liga dos Campeões Europeus, juntamente com o FC Porto, que defronta na quarta-feira no Dragão, os alemães do Schalke 04 e os russos do Lokomotiv de Moscovo.