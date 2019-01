Galatasaray contrata avançados Mitroglou e Diagne

Lusa Comentários 31 Jan, 2019, 17:09 | Futebol Internacional

“Konstantinos Mitroglou é do Galatasaray”, indicou no Twitter oficial o clube de Istambul, que aproveitou o último dia de reabertura do ‘mercado’ de transferências para reforçar o ataque, setor para o qual ainda não encontrou um substituto à altura de Bafétimbi Gomis, após a saída do francês para o Al Hilal.



O Galatasaray não revelou a duração do empréstimo de Mitroglou por parte do clube francês, mas a comunicação social turca noticiou que o avançado internacional grego vai permanecer em Istambul durante uma época e meia, até ao fim da temporada 2019/20.



Mitroglou, de 30 anos, que representou o Benfica entre 2015 e 2017, tendo marcado 52 golos em 88 jogos, estava a ser muito contestado em Marselha, por estar a protagonizar uma segunda época pouco produtiva, com apenas três tentos marcados em 20 encontros disputados no clube francês.



A equipa de Istambul anunciou pela mesma via a contratação por quatro épocas e meia do avançado internacional senegalês Diagne, de 27 anos, melhor marcador destacado da liga turca, com 20 golos, por um valor próximo de 12 milhões de euros.



O Galatasaray, que ocupa o segundo lugar do campeonato turco, defronta o Benfica em 14 de fevereiro, em Istambul, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, deslocando-se a Lisboa uma semana mais tarde, em 21, para disputar o segundo encontro com a equipa ‘encarnada’.