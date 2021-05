Gareth Bale faz "hat trick" e Tottenham sobe ao quinto lugar

Bale, que está emprestado pelo Real Madrid, marcou aos 36, 61 e 69 minutos, com o sul coreano Heung-Min Son a fechar a contagem desta partida da 34.ª jornada da Premier League aos 77.



Com os três pontos, o clube orientado por Ryan Mason, que sucedeu a José Mourinho no comando dos "spurs", subiu ao quinto lugar, com 56 pontos, mais um do que o West Ham e mais dois do que o Liverpool (que têm ambos menos um jogo).



Esta ronda em Inglaterra ficou marcada pelo adiamento do encontro entre Manchester United e Liverpool, devido ao protesto de adeptos dos ‘red devils' contra o projeto da Superliga.



O Manchester United, o Liverpool e a Premier League vão agora discutir uma possível data para a realização do encontro.



Cerca de 5.000 adeptos juntaram-se inicialmente nas imediações do estádio para pedir a saída da família norte-americana Glazer, proprietária do clube desde 2005, e alguns acabaram mesmo por entrar no recinto e no relvado, obrigando à intervenção da polícia.



Em causa está a recente participação do Manchester United no projeto da Superliga europeia, mas também a dívida cada vez maior do clube.



Em caso de derrota dos "red devils", o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, poderia ter assegurado o título inglês.



O Arsenal, que venceu fora o Newcastle com golos de Elneny (5 minutos) e Aubameyong (66), segue no nono lugar com 49 pontos.