Gareth Barry faz jogo 633 na liga inglesa e bate recorde de Ryan Giggs

Na 'era Premier League', que inclui as últimas 25 temporadas, ninguém fez tantos jogos como o capitão do West Bromwich Albion, de 36 anos.



O próximo 'alvo' para Barry é o recorde Giggs de jogos da I Liga inglesa incluindo o período anterior a 1992, sendo que a 'lenda' do Manchester United cumpriu um total de 672 jogos.



Barry estreou-se aos 17 anos pelo Aston Villa, num jogo com o Sheffield Wednesday em 1998, cumprindo mais 364 partidas pelo clube, 132 pelo Manchester City e 131 pelo Everton, numa carreira que incluí ainda 53 internacionalizações por Inglaterra.