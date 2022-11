Garnacho dá vitória ao United nos descontos

No Craven Cottage, o jovem argentino de 18 anos foi aposta certa do técnico neerlandês Erik Ten Hag para se estrear a marcar na Premier League, depois de dar a melhor sequência ao passe do dinamarquês Eriksen, aos 90+3 minutos.



No primeiro tempo, aos 14, foi o internacional português Bruno Fernandes, hoje com a braçadeira de ‘capitão’, a servir, precisamente, o médio nórdico, abrindo o ativo para os ‘red devils’, que já no decorrer da segunda parte viram o galês Daniel James fazer o 1-1.



No United, Diogo Dalot, castigado, e Cristiano Ronaldo, doente, não foram opção, enquanto no Fulham João Palhinha alinhou de início.



O Manchester United soma 26 pontos no quinto posto da Premier League, liderada de forma isolada pelo Arsenal, e o Fulham é nono, com 19.



No sul de Inglaterra, o Brighton colocou-se no comando da partida logo no primeiro minuto, depois do argentino Mac Allister ter batido o guarda-redes, o compatriota Emiliano Martínez, uma vantagem que se manteve até aos 20 minutos, altura em que Danny Ings, de penálti, repôs a igualdade.



Após o tempo de descanso, Ings (54), assistido pelo brasileiro Douglas Luiz, voltou a colocar na bola dentro da baliza, confirmando o segundo triunfo seguido para a equipa comandada pelo Unai Emery.



Os ‘villans’ seguem no 12.º lugar da classificação, com 18 pontos, enquanto o ‘seagulls’ estão em sétimo, com 21, os mesmos dos Chelsea (oitavo).