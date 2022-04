Gelson Fernandes nomeado para diretor das federações africanas

Atualmente com 35 anos, Gelson, que nasceu em Cabo Verde, vai assumir o cargo a partir de 1 de agosto de 2022 e terá como principal objetivo o “desenvolvimento e o fortalecimento” das federações do continente africano.”, disse Gelson, em declarações divulgadas pela FIFA.Fernandes passou pelo Sporting na primeira metade da época de 2012/13, tendo efetuado apenas 12 jogos antes de regressar ao Sion, seu clube de formação.Além do emblema de Alvalade, o antigo médio representou Manchester City, Saint-Étienne, Chievo, Leicester City, Udinese, Friburgo, Rennes e Eintracht Frankfurt, clube no qual encerrou a carreira em 2019/20.Gelson fez 68 jogos e marcou dois golos pela Suíça e esteve nas fases finais do Euro2008, Mundial2010, Mundial2014, Euro2016 e Mundial2018, embora na Rússia não tenha realizado qualquer encontro.Atualmente, Gelson Fernandes é também vice-presidente do Sion.