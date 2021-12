Gelson marca na goleada do Mónaco por 4-0 sobre o Metz

O avançado alemão Kevin Volland, aos 44, de penálti, e Ben Yedder, aos 87, consumaram a goleada que permite ao Mónaco estar no sétimo lugar, com 26 pontos, a um do Lens e do Nice, que foi derrotado, em casa, por 3-0 pelo Estrasburgo.Com goleada por 5-0 na visita ao lanterna-vermelha Saint-Étienne, na qual se destacou o "hat-trick" de Martin Terrier, o Rennes destronou o Marselha do segundo lugar, depois de o conjunto do Mediterrâneo, que tem um jogo a menos, ter perdido, no sábado, por 2-1, em casa ante o Brest.Apesar do empate 1-1 em Lens, que se seguiu ao 0-0 caseiro com o Nice, o Paris Saint-Germain lidera, com 42 pontos, mais confortáveis 11 pontos do que o Rennes, o único, entre os cinco primeiros, a ganhar, e 13 do que o Marselha, que só tem 16 desafios.Com novo desaire, o Nice, que nos últimos 15 pontos conquistou somente quatro, desperdiçou a oportunidade de se isolar no terceiro posto.

O Lyon de Anthony Lopes empatou 2-2 na vista ao Bordéus do também português Ricardo Mangas, resultado que deixa os forasteiros em 12.º lugar, com 23 pontos, enquanto os anfitriões, que perderam três e empataram dois dos últimos cinco encontros, são 17.º com 14.