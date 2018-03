Gelson Martins fez corrida no "ensaio" do "onze para o Egito

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mar, 2018, 11:31 / atualizado em 21 Mar, 2018, 11:58 | Futebol Internacional

O extremo do Sporting, que continua a ser gerido com precaução e depois de ter falhado o primeiro treino da seleção AA na terça-feira, hoje fez apenas corrida nos primeiros minutos, acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar.



Atento ao trabalho do grupo esteve o jornalista da Antena 1, David Carvalho.





Ensaiar o "onze" para sexta-feira

Passos seguintes

Nos 15 minutos abertos, com Gelson à parte, o grupo efetuou exercícios com bola, com Fernando Santos a dividir os escolhidos em dois grupos, um dos quais com os possíveis titulares no particular com o Egito.Com os guarda-redes longe dos restantes jogadores, Fernando Santos deixou de um lado Cédric, José Fonte, Rolando, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, João Mário, João Moutinho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva, os possíveis titulares.Na quinta-feira, a seleção tem programado novo treino, bem como a conferência do selecionador Fernando Santos, antes de a equipa seguir viagem para a Suíça, às 14h30.Portugal defronta o Egito na sexta-feira, em Zurique, e a Holanda três dias depois, em Genebra, naqueles que serão os últimos particulares antes de Fernando Santos divulgar os convocados para o Mundial2018.Depois destes, Portugal já tem agendados mais três jogos de preparação para o Mundial, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, a 2 de junho, na Bélgica, e a 7 de junho, com a Argélia, em solo luso.A comitiva lusa parte para a Rússia a 9 junho e estreia-se no Mundial2018 no dia 15, frente à Espanha. Cinco dias depois, mede forças com Marrocos e a 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.