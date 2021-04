Gelson Martins marca em nova vitória do Mónaco na Liga francesa

Horas antes, o Paris Saint-Germain tinha batido o Saint-Étienne, por 3-2, enquanto o líder Lille empatou com o Montpellier, na sexta-feira.



A luta está intensa no campeonato francês, já que o líder ainda é o Lille, com 70 pontos, mas agora com um ponto apenas de avanço sobre o Paris SG e dois sobre o Mónaco.



No estádio Matmut Atlantique, Gelson Martins foi titular e 'faturou' aos 47 minutos, após passe de Aurelien Tchouameni, aquele que foi o seu terceiro golo da época. Os outros golos monegascos foram apontados pelo alemão Volland, aos 29, e pelo montenegrino Jovetic, aos 90.



Gelson Martins saiu aos 75 minutos, mas o jogo ainda teve outro português em ação: Florentino Luís, utilizado a partir do minuto 83.



O Mónaco, treinado por Niko Kovac, soma assim a quinta vitória consecutiva no campeonato e prossegue a perseguição firme aos primeiros, irregulares nos resultados no último mês.



Mais difícil foi a vitória dos parisienses, por 3-2, sobre o Saint-Étienne, com o golo da vitória a chegar aos 90+5 minutos.



A jogar em casa, o PSG, com o internacional português Danilo a titular, esteve a perder na partida, com um golo de Bouanga, aos 78 minutos, mas deu a volta ao marcador, com um ‘bis’ de Mbappé, aos 79 e aos 87, este de grande penalidade.



O Saint-Étienne respondeu e chegou ao empate aos 90+2, por Hamouma, após o que os parisienses ainda conseguiram garantir a vitória, através de Icardi, aos 90+5.



No mais emocionante campeonato francês dos últimos anos há ainda que contar com o Lyon, que mais logo defronta fora o Nantes, penúltimo da tabela. Em caso de vitória, chega aos 67 pontos, 'encostando' ao trio da frente.



Destaque ainda, na ronda, para a vitória do lanterna-vermelha, o Dijon, sobre o Nice, por 2-0, mantendo uma réstia de esperança na manutenção, que só acontecerá com cinco vitórias nas jornadas que faltam, sem que os mais diretos adversários pontuem.



O Nimes empatou com o Estrasburgo, 1-1, e ficou a um ponto apenas da linha de manutenção. Também hoje, Brest e Lens empataram 1-1, enquanto que no Reims-Metz não houve golos.