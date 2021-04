Gelson Martins marca em nova vitória do Mónaco na liga francesa

Horas antes, o Paris Saint-Germain tinha batido o Saint-Étienne, por 3-2, enquanto o líder Lille empatou com o Montpellier, na sexta-feira, e, já no fecho da ronda, o Lyon impôs-se por 2-1 ao Nantes.



A luta está intensa no campeonato francês, já que o líder ainda é o Lille, com 70 pontos, mas agora com um ponto apenas de avanço sobre o Paris SG, dois sobre o Mónaco e três sobre o Lyon.



No estádio Matmut Atlantique, Gelson Martins foi titular e marcou aos 47 minutos, após passe de Aurelien Tchouameni, aquele que foi o seu terceiro golo da época. Os outros golos monegascos foram apontados pelo alemão Volland, aos 29, e pelo montenegrino Jovetic, aos 90.



Gelson Martins saiu aos 75 minutos, mas o jogo ainda teve outro português em ação: Florentino Luís, utilizado a partir do minuto 83.



O Mónaco, treinado por Niko Kovac, soma assim a quinta vitória consecutiva no campeonato e prossegue a perseguição firme aos primeiros, irregulares nos resultados no último mês.