Gelson Martins no Mónaco

Lusa Comentários 27 Jan, 2019, 15:57 | Futebol Internacional

Gelson Martins, de 23 anos, raramente foi opção para Diego Simeone, tendo cumprido apenas um jogo a titular na Liga espanhola, mais sete como suplente utilizado, e ainda dois na Taça do Rei e outros tantos na Liga dos Campeões.



O jogador luso, que no Mónaco vai ser comandado pelo compatriota Leonardo Jardim, é o quinto reforço de inverno dos gauleses, depois de Naldo (Schalke 04), Fodé Ballo-Touré (Lille), Cesc Fabregas (Chelsea) e William Vainqueur (Antalyaspor).



“O Mónaco tem o prazer de anunciar a chegada de Gelson Martins, proveniente do Atlético de Madrid. O médio ofensivo chega por empréstimo até ao final da temporada”, anunciou o Mónaco, na sua página oficial na Internet.



No sítio dos monegascos, o internacional luso, que representou Portugal no Mundial de 2018, mostrou-se “muito contente” por ingressar no clube e ansioso pela estreia.



“Não posso esperar por voltar ao relvado com os meus novos companheiros de equipa. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa”, prometeu o novo reforço do Mónaco.



O conjunto gaulês começou a época sob o comando de Leonardo Jardim, que foi substituído por Thierry Henry, e, na última semana, reincorporado, para tentar salvar o clube da descida.



Com 22 jogos disputados na prova, o clube do principado segue no 19.º e penúltimo lugar do campeonato, com 15 pontos, apenas mais um do que o lanterna-vermelha Guingamp.



“Bem-vindo Gelson Martins. Gelson é um médio ofensivo rápido, que mostrou grandes coisas no Sporting e vai trazer à nossa equipa a sua velocidade e capacidade atacante”, disse o vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev.



O Mónaco, que na sexta-feira perdeu por 2-0 em Dijon, volta a jogar na terça-feira, recebendo o Guingamp, em encontro a contar para a Taça da Liga francesa.