Gelson Martins suspenso preventivamente pela Liga francesa

O internacional português Gelson Martins, do Mónaco, foi suspenso esta quinta-feira preventivamente pela Comissão Disciplinar (CD) da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP), na sequência do empurrão ao árbitro da partida entre os monegascos e o Nimes, no sábado.