Gennaro Gattuso anunciado como novo treinador da Fiorentina

O treinador Gennaro Gattuso assinou hoje contrato com a Fiorentina, menos de 48 horas depois do anúncio da sua saída do Nápoles, com a missão de restaurar a imagem da equipa, abalada por uma época futebolística aquém das expectativas.