Génova anuncia acordo e regresso de Miguel Veloso

19 Out, 2018

Miguel Veloso, de 32 anos, tinha terminado o vínculo com o clube na última época, e só agora estabeleceu um novo acordo, naquela que será a sua terceira passagem pelo clube do norte de Itália.



“O Genoa Cricket and Football Club comunica ter formalizado a aquisição dos direitos desportivos do médio Miguel Veloso”, refere o clube, acrescentando que o futebolista já vestiu essa camisola por 92 vezes no campeonato.



Veloso, que teve a sua primeira passagem pelo Génova entre 2010 e 2012, e depois entre 2016 e 2018, encontra na equipa italiana Pedro Pereira, emprestado pelo Benfica, e Iuri Medeiros, cedido pelo Sporting.



Na Série A, o Génova segue esta época em 12.º lugar, com 12 pontos em sete jogos disputados.