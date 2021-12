Génova, Udinese e Veneza estão nos "oitavos" da Taça de Itália

Um golo solitário do avançado internacional ganês Caleb Ekuban, aos 76 minutos, contratado no verão aos turcos do Trabzonspor e que ainda não tinha marcado com a camisola do Génova (em 14 jogos), valeu a vitória à formação da casa sobre o último classificado da "Serie A".Já a Udinese, com o ponta de lança português Beto no banco dos suplentes, goleou no seu reduto o Crotone, da segunda divisão, por 4-0, com golos de Ignácio Pussetto (20 e 62), Sebastien de Maio (28) e Isaac Success (41), de penálti.O Veneza, que já era favorito, também fez valer o fator casa para bater o Ternana, por 3-1, com todos os golos apontados na segunda metade do encontro: Heymans (49), Domen Crnigoj (66) e Francesco Forte (81) fizeram os tentos dos anfitriões, com Stefano Pettinari a marcar o golo de honra da formação da "Serie B".

As três formações já sabem quem vão enfrentar nos oitavos de final da Taça transalpina, com o Génova a enfrentar o AC Milan, a Udinese a Lazio e o Veneza a Atalanta, todas na condição de visitantes.