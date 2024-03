Geórgia continua no caminho de Portugal no Euro2024

A Geórgia mantém-se na rota de Portugal na fase final do Euro2024, depois de vencer em casa o Luxemburgo por 2-0, em encontro da primeira meia-final do Caminho C dos play-offs.

Em Tbilisi, os dois tentos de Budu Zivzivadze (40 e 63 minutos) foram intercalados pela expulsão do luxemburguês Maxime Chanot (58), numa decisão tomada com recurso ao videoárbitro (VAR), que, na altura, anulou o golo da igualdade de Garry Rodrigues (53).



Ao eliminar o Luxemburgo, que tinha sido terceiro colocado no Grupo J de qualificação, vencido por Portugal, a Geórgia acedeu à final do Caminho C dos play-offs e recebe na terça-feira a Grécia ou o Cazaquistão, que jogam a partir das 19:45 de hoje, em Atenas.



Os georgianos procuram uma presença inédita como país independente em fases finais, sendo que o vencedor do play-off tem duelo marcado com Portugal em 26 de junho, em Gelsenkirchen, na Alemanha, na terceira e última jornada do Grupo F da fase final.



Turquia e República Checa também fazem parte dessa sexta e derradeira ‘poule’ da 17.ª edição do Campeonato da Europa, cuja fase final decorre de 14 de junho a 14 de julho.