Geração de sub-21 falhou por falta de humildade

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Nov, 2018, 08:24 / atualizado em 21 Nov, 2018, 08:24 | Futebol Internacional

O desalento apoderou-se dos jogadores no final do jogo mas foram eles os únicos culpados da derrota | Pedro Sarmento Costa-Lusa

Depois de ter vencido na Polónia, por 1-0, em jogo da 1.ª mão do “play-off” de acesso à final do Euro de Itália, a equipa das quinas soçobrou em casa (Chaves), na 2.ª mão, perante a equipa polaca averbando uma derrota por 1-3.



A forma desastrosa como a equipa abordou o encontro levou-a ao descalabro e à eliminação.



No final do desafio o treinador da seleção nacional de sub-21, Rui Jorge, reconheceu que faltou agressividade e concentração que se juntaram a muitos erros cometidos so longo da fase de apuramento.















A lição a tirar é simples: nunca se deve subestimar o adversário.A geração constituída por futebolistas como: Diogo Gonçalves, Gedson Fernandes, André Horta, João Félix, Diogo Jota, Xadas, Heriberto Tavares e outros foi penalizada por ela própria.Com o afastamento da fase final do Europeu de 2019, que se disputará em Itália e San Marino, Portugal viu também hipotecada a possibilidade de participar nos Jogos Olímpicos de 2020.