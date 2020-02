Getafe vence em Bilbau e aproveita deslize do Sevilha para partilhar terceiro lugar

No Estádio San Mamés, o Athletic prolongou a sua crise e aumentou para sete o número de encontros sem vencer na 'La Liga', -é agora nono com 31 pontos -, face a nova desilusão perante os seus adeptos, desta vez com derrota perante o Getafe (0-2).



De grande penalidade, o uruguaio Damián Suárez (36) e Jaime Mata (50) fizeram os golos que colocaram o Getafe no último lugar do pódio do campeonato, com 39 pontos, os mesmos de Sevilha, que não foi além de uma igualdade perante o Alavés (1-1).



Depois da eliminação da Taça do Rei de Espanha a meio da semana, diante do modesto Mirandés, a formação de Julen Lopetegui, que deixou o português Rony Lopes entre os suplentes, não conseguiu dar uma boa resposta em casa, tendo evitado o desaire já reta final da partida, graças ao penálti convertido pelo argentino Lucas Ocampos (77), depois de Joselu, aos 70 ter colocado na frente o Alavés, agora 15.º classificado, com 24 pontos.



Em Villarreal, o reforço Paco Alcácer não podia ter desejado melhor estreia, ao anotar o primeiro tento do triunfo (3-1) do 'submarino amarelo' à beira do intervalo (45+1), dilatado no segundo tempo por Ruben Pena (54) e Santi Cazorla (59), de grande penalidade, depois de Aridane (48) ter restabelecido a igualdade.



O Villarreal soma agora 34 pontos e sobe a sétimo, enquanto a formação de Pamplona, com 28, ocupa a 11.ª posição.



Nos arredores de Madrid, o Leganés, com o luso Kevin Rodrigues a titular, regressou aos triunfos na receção à Real Sociedad (2-1), mas o golo do triunfo surgiu já em tempo de compensação, um resultado que deixa os locais em 18.º lugar, com 18 pontos, os mesmo de Maiorca, enquanto os bascos são sétimos, com 34.



Também os bascos do Eibar, com o português Paulo Oliveira entre os suplentes, não fizeram muito melhor em casa diante do Bétis (1-1), ainda sem o internacional luso William Carvalho, resultado que deixa os andaluzes no 12.º lugar, com 28 pontos. Os anfitriões, com 24, seguem em 16.º.