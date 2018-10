Gibraltar vence primeiro jogo oficial da história na Arménia

Em Erevan, Joseph Chipolina marcou um golo histórico, o único da partida, aos 50 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e deu o primeiro triunfo oficial a Gibraltar, que já tinha no passado batido Letónia e Malta, em particulares.





Também na Liga D, a Geórgia ficou muito perto do apuramento no Grupo 1, após bater em casa Andorra, por 3-0, beneficiando também do empate 1-1 entre Letónia e Cazaquistão, em Riga.Na Liga B, no Grupo 1, a República Checa alcançou a primeira vitória na prova, ao bater a Eslováquia, em Bratislava, por 2-1, e entrou na luta pela qualificação para a fase final.Em Oslo, a Noruega venceu a Eslovénia, por 1-0, e igualou a Bulgária no topo do Grupo 3 da Liga C.