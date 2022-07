Gil Vicente e Vitória conheceram adversários na Liga Conferência Europa

Ao início da tarde o Gil Vicente conheceu o seu adversário na segunda edição da Liga Conferência Europa, naquela que é a primeira presença do emblema de Barcelos numa competição europeia.





Caso vença o Puskás Akadémia na 2.ª pré-eliminatória, o V. Guimarães enfrentará o Hadjuk Split na 3.ª pré-eliminatória.





Os gilistas, agora orientados por Ivo Vieira, asseguraram diretamente o lugar na terceira pré-eliminatória ao serem quintos colocados na última edição da I Liga, juntando-se a outras oito equipas igualmente apuradas, às quais se juntarão os 45 vencedores da segunda pré-eliminatória, que inclui o Vitória de Guimarães.Sextos classificados no campeonato transato, os vimaranenses, que recentemente se separaram do treinador Pepa, terão ainda de ultrapassar a segunda ronda preliminar, na qual vão medir forças com os húngaros do Puskas Academy, para então conhecerem o adversário da terceira ronda.