Girona conquista primeiro triunfo na liga espanhola

O Girona chegou ao intervalo em vantagem com um golo de Stuani, aos 42, tendo voltado a marcar dois minutos após o reatamento, com um tento na própria baliza do defesa central português Domingos Duarte.



Depois da infelicidade do internacional luso, a formação comandada por Michel chegou ao 3-0, aos 64, por Valentín Castellanos, tendo Enes Unal reduzido para os comandados de Quique Flores, aos 73.



Com este triunfo, o primeiro na competição, o Girona subiu ao oitavo lugar, com os mesmos três pontos de Atlético de Madrid, Valência e Real Sociedad, enquanto o Getafe, que terminou o jogo em inferioridade numérica devido à expulsão do argentino Angileri, aos 90+7, permanece no 20.º e último lugar, sem qualquer ponto, tal como o Cádiz.



Antes, Elche e Almeria somaram os primeiros pontos em La Liga ao empatarem 1-1 no terreno da formação de Alicante.



Sadiq marcou aos 21 minutos para o Almeria, que contou com Samuel Costa a tempo inteiro e o avançado internacional luso Dyego Sousa a partir dos 81, enquanto Álex Collado empatou, aos 30, ainda antes de Domingos Quina entrar em campo para o lado do Elche.