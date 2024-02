Girona empata e pode ver Real Madrid fugir no topo da Liga espanhola

O clube catalão entrava para esta ronda a dois pontos do Real Madrid, que pode no domingo cimentar a liderança, caso vença em casa o Atlético de Madrid.



Também à espera do resultado desse jogo está o FC Barcelona, que já tinha vencido por 3-1 no terreno do Alavés, isolando-se provisoriamente no terceiro lugar, com três pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid.



O polaco Robert Lewandowski, aos 22 minutos, colocou o FC Barcelona em vantagem, num encontro em que o português João Cancelo foi titular e esteve em campo até ao intervalo.



No início do segundo tempo, aos 49 minutos, Ilkay Gundogan fez o 2-0 para os visitantes, tendo Omorodion reduzido, aos 51, para a equipa da casa, que hoje quebrou uma série de três vitórias consecutivas.



O brasileiro Vitor Roque, contratado este mês ao Athletico Paranaense e que, aos 59 minutos, substituiu o autor do segundo golo dos catalães e estabeleceu o resultado final, quatro minutos depois de entrar em campo e nove antes de ser expulso.



O triunfo deixa os catalães com 50 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid, que é quarto, e que no domingo visita o líder, vizinho e rival, Real Madrid, que soma 57 pontos, mais um do que o Girona.