Girona volta às vitórias na Liga espanhola

Com uma grande segunda parte, os catalães venceram o 14.º classificado de La Liga, graças a golos de Tsygankov, aos 52 minutos, e do brasileiro Sávio, figura do encontro com dois tentos nos descontos, aos 90+1 e 90+5.Antes desse "bis", já Chavarría tinha sido expulso na equipa de Vallecas, aos 76 minutos, o que levou à substituição do português Miguel Crespo, titular no meio-campo dos forasteiros, que saíram da Catalunha com o sétimo jogo consecutivo sem vencer no campeonato.O encerramento da 26.ª ronda deixa o Girona, a "sensação" desta temporada, no segundo lugar, com 59 pontos, mais dois do que o FC Barcelona, terceiro, e a seis do líder, o Real Madrid.