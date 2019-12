"Globe Soccer 2019". Ronaldo galardoado pela sexta vez como melhor jogador

Em plenas férias natalícias, no Dubai, vários nomes portugueses apresentaram-se como potenciais vencedores. Ronaldo, já a pensar em Hollywood, prometeu esforçar-se por bater mais recordes e recebeu o prémio pela sexta vez, batendo os rivais dos relvados europeus.





Numa cerimónia realizada em terras árabes, na Conferência Internacional de Desporto Internacional tanto Cristiano Ronaldo como João Félix foram alvo de imensas atenções. Os dois portugueses estiveram, este domingo, na entrega do 'Globe Soccer', sendo a presença de João Félix justificada pela nomeação para a 'Melhor Revelação', numa lista na qual constam Ansu Fati, Haaland, Sancho e Havertz.





Esta 11.ª edição do "Globe Soccer 2019", cinco portugueses viram o seu nome na lista de candidatos, entre eles Fernando Santos na corrida para Treinador do Ano, Jorge Mendes, de 53 anos, que venceu mesmo o prémio de Agente do Ano, Bernardo Silva integrou a lista para Jogador do Ano, João Félix vencedor na Revelação do Ano e, claro, Ronaldo de novo o Melhor Jogador do Ano.





Em destaque alguns dos Prémios:





- Cristiano Ronaldo como Jogadordo Ano;



- João Félix recebe o Prémio Revelação;



- Jorge Mendes é o Agente do Ano;

- Liverpool é o Clube do Ano;



- Benfica e Ajax venceram o Prémio de Academia do Ano;

- Klopp (Liverpool) como Treinador do Ano:

- AL-Hilal é o Melhor Clube Árabe do Ano;

- Pjanic venceu o Prémio Carreira;

- Lucy Bronze vence no Prémio de Melhor Jogadora.